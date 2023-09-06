Türkiye’nin ilk tekstil bienali İzmir’de açıldı

İzmir'de Uluslararası Tekstil Bienali açıldı. Türkiye'nin ilk Uluslararası Tekstil Bianel'i 4 Eylül-24 Kasım tarihlerinde ziyaretçilerini ağırlayacak. 24 Kasım'a kadar açık olacak sergilerde, 17 farklı ülkeden 57 katılımcı yer aldı. Eserler Kültürpark'taki Atlas Pavyonu ve Pakistan Pavyonu'nun yanı sıra Kemeraltı'nda Agora Antik Kenti, Etz Haim Sinagogu ve Alga Çikolata Fabrikası'nda da sanatseverlerle buluşacak. Tekstil Bienali, tekstil sanatının yavaşlık, dokunuş ve bağlantı temalarını keşfetmek için bir platform sunacak. Teması "Yavaşla, Dokunuşa Odaklan!" olarak belirlenen bienalde sanatçıların el emeği ve özenle yaratılan eserleri, izleyicilere tekstilin gücünü ve anlamını yeniden hatırlatacak.