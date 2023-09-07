2 milyar liralık AVM yatırımı

TÜRKİYE'DE ekonomi 2023 yılının ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,8, bir önceki çeyreğe göre ise yüzde 3,5 büyümesi haberlerinin ardından BY Tekinalp Novada Şirketler Grubu 'da yatırımlara hızla devam ediyor. AVM, otel ve inşaat sektöründe emin ve hızla adımlarla ilerleyen şirketin yönetim kurulu başkanı Nuri Tekinalp toplam yaklaşık 2 milyarlık liralık yatırım yapacaklarını ve binlerce kişiye istihdam sağlayacaklarını dile getirdi.

Yeni Asır'a konuşan iş insanı Nuri Tekinalp "İzmirİstanbul karayolu üzerinde, bölgenin çevresindeki şehirleri birbirine bağlayan önemli bir kavşak noktası olan Akhisar'da 40 bin metrekare alan üzerine kurulan Novada Outlet'i büyütüyoruz. Aynı anda Malatya ve Bingöl kentlerinde de iki yeni AVM ile yine Ahkisar'da bir otel ve villa ve konut projelerine devam ediyoruz. Bu ülkeye ve ekonomimize güveniyor ve yatırımlara hız kesmeden devam ediyoruz" diye konuştu.

DEV YATIRIMLAR

AÇIK hava konseptindeki Novada Outlet'i büyüttüklerini anlatan Tekinalp, "AVM'yi üst katlarını da yapıyoruz. Ardından AVM markamızı diğer kentlere taşıyoruz. Malatya ve Bingöl'de de iki yeni AVM projesi ile villa ve konut projelerine hız verdik" dedi.