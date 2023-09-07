6 bin 500 kadına 13 milyarlık destek

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 75. Yıl Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde düzenlenen "Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi İş Birliği Protokolü İmza Töreni"ne katıldı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, kooperatiflerin desteklenmesi ve teşvik edilmesinin, Türkiye'nin kalkınmasına çok kıymetli katkılar sağlayacağına işaret ederek, "Bu doğrultuda Bakanlık olarak, yaklaşık 14 bin 433 kooperatif ve 1,5 milyona yakın kooperatif ortağına hizmet sunuyoruz. Bu 14 bin 433'ün 1000'i kadın kooperatifi inşallah önümüzdeki dönemde de kadın kooperatifi sayımızın artmasına yönelik teşvik ve desteklerimize tüm hızıyla devam edeceğiz" diye konuşu.

1007 KADINA TEŞVİK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise protokol kapsamında 81 ilde bakanlık il müdürlükleri koordinasyonunda Kadın

Kooperatifleri Çalışma Grubu oluşturduklarını belirterek, 894 çalıştay, eğitim ve bilgilendirme toplantıları ile yaklaşık 45 bin kişiye ulaştıklarını, 434 kooperatif ziyareti gerçekleştirdiklerini, 1007 yeni kadın kooperatifi kurulmasını teşvik ettiklerini söyledi.

TARIMSAL ÜRETİM

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ise son 21 yılda kadınların tarımsal üretime katılması için her türlü desteği verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini ifade ederek, IPARD Programı kapsamında, bugüne kadar 6 bin 500 kadına Avrupa Birliği standartlarında tarımsal işletme kurmaları için yaklaşık 13,1 milyar liralık destek verdiklerini aktardı. Tarım ve Orman Bakını Yumaklı, IPARD ile verilen desteklerin yüzde 42'sinden kadınların yararlandığını belirtti.