Av sezonu açılınca tezgahlar balık doldu

DENİZLERDE balık sezonu hareketliliği başladı. Balıkçılar, sezonun bol balık ile başlayıp fiyatların yarı yarıya düştüğünü ve tezgahlarda en çok hamsi ve sardalya olduğunu belirtti. Foça Balık Hali'nde satış yapan hamsinin 70-100 lira, levreğin 140-170 lira arasında, çipuranın 300-400 lira arasında olduğunu kaydetti.

Balıkçı Murat Durgun ise "Sezon açıldı, bol miktarda balığımız var, fiyatlar yarı yarıya düştü. Barbunun kilosu 500 liradan 250 lira civarına düştü, Karides 200 liradan 100 liraya, kaya barbun balığı bin liradan 400 liraya, deniz levrekleri 600 liradan 300 liraya, çipuralar 200, kaya levrekleri 200 liraya kadar düştü" diye konuştu.