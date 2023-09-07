Basınçlı sulama sektörü ihracatta çıtayı yükseltti

Tarımsal sulamada tasarrufun önemine dikkat çeken Nuri Göktepe Basınçlı Sulama Sanayicileri Derneği (BASUSAD) Genel Sekreteri Nuri Göktepe, 33 üye ile sektörün yüzde 80'ini temsil ettiklerini ve ihracatta da istikrarlı bir büyüme grafiği çizdiklerini dile getirdi. Göktepe, her yıl katıldıkları Growtech fuarında önemli ticari bağlantılara imza attıklarını ve hedef pazarlarını büyüttüklerini dile getirdi.

Güney Amerika, Kuzey Afrika, Rusya, Avrupa ve Ortadoğu'daki 40'ı aşkın ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini belirten Nuri Göktepe, "Su, bilinenin aksine kısıtlı bir kaynak ve bu nedenle su tasarrufu tarım sektöründe de önemli bir unsur. Ülkemizde kullanılan suyun yüzde 77'si yani 4'te 3'ü tarımsal sulamada kullanılıyor. Tarımsal sulamanın da 4'te 3'ü kontrolsüz bir yöntem olan salma sulama tekniğiyle yapılıyor. Bu sistemde adeta bitki değil tarla sulanmış oluyor çünkü harcanan suyun yarısı boşa gidiyor. Kuraklıkla mücadele için salma sulamanın yasaklanması ülkemiz açısından yaşamsal bir önem taşıyor. Tüm dünyada stratejik bir kaynak durumundaki su, küresel ısınma nedeniyle tüm ülkeleri bu alanda ürün geliştirmeye yöneltti. Basınçlı sulama sektörü olarak, dünya üzerinde suyun ekonomik kullanımına olanak sağlayacak ürün gamımız ve kalitemizle küresel platformda da söz sahibi olmaya başladık" dedi.

SALMA SULAMA İSRAFI

İlk yatırım maliyeti yüksek olan basınçlı sulama sistemlerinin yaygınlaştırılması için devlet destek ve teşviklerin artırılması gerektiğini dile getiren Göktepe, "Salma sulama ile yılda yaklaşık 18 milyar mektreküp suyu israf ettiğimiz ve bu suyu temin etmenin maliyeti, yine salma sulamada yüzde 20 daha fazla ithal bir kaynak olan enerji kullanımı gibi gerçekler dikkate alındığında belli bir plan içinde basınçlı sulama sistemlerinin çiftçiye ücretsiz verilmesinin (devletçe hibe edilmesi) daha ekonomik olacağı görülecektir. Kaynaklar yeni barajlar inşasından ziyade mevcut su ile iki kat daha fazla alanı sulayabileceğimiz basınçlı sulama sistemlerinin yaygınlaştırılması için kullanılmalıdır, yatırım bütçeleri içinde bu amaca yönelik kaynak tahsis edilmelidir" ifadelerini kullandı.

SEKTÖR İÇİN KÜRESEL FIRSAT

GROWTECH'TE her yıl Türk basınçlı sulama sistemleri sektörünün uluslararası arenadaki yeni başarı hikayelerine tanık olduklarını ve sektörel iş birliklerinin hızla geliştiğini tespit ettiklerini belirten Fuar Direktörü Engin Er, fuarın sektör için küresel bir fırsat olduğunu bu ivmenin artarak süreceğini söyledi.