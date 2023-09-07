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Haberler Ekonomi İlk 7 ayda en fazla un ve fındık ihracatı

İlk 7 ayda en fazla un ve fındık ihracatı

HABER MERKEZİ
İlk 7 ayda en fazla un ve fındık ihracatı
TÜRKİYE'NİN tarım, gıda ve içecek sektörü yılın ilk 7 ayında 14,52 milyar dolar ihracat, 14,13 milyar dolar ithalat yaptı.Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu, tarım, gıda ve içecek sektöründe yılın ilk 7 ayına ait dış ticaret verilerini açıkladı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun Dış Ticaret Verileri temel alınarak hazırlanan Dijital Veri Paneli'ne göre, bu yılın ilk 7 ayında tarım, gıda ve içecek sektörü, geçen yıl aynı döneme göre, yüzde 5,3 artışla 14,52 milyar dolar ihracat ve yüzde 18,01 artışla 14,13 milyar dolar ithalat yaptı.
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