İlk 7 ayda en fazla un ve fındık ihracatı

TÜRKİYE'NİN tarım, gıda ve içecek sektörü yılın ilk 7 ayında 14,52 milyar dolar ihracat, 14,13 milyar dolar ithalat yaptı.Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu, tarım, gıda ve içecek sektöründe yılın ilk 7 ayına ait dış ticaret verilerini açıkladı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun Dış Ticaret Verileri temel alınarak hazırlanan Dijital Veri Paneli'ne göre, bu yılın ilk 7 ayında tarım, gıda ve içecek sektörü, geçen yıl aynı döneme göre, yüzde 5,3 artışla 14,52 milyar dolar ihracat ve yüzde 18,01 artışla 14,13 milyar dolar ithalat yaptı.