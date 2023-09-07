İngiltere’den 4,5 milyon turist gelmesi bekleniyor

İNGİLTERE'NİN Ankara Büyükelçisi Jill Morris, Türkiye'ye gelen İngiliz turist sayısında önceki yıllara göre yüzde 20'lik artış olduğunu belirterek, "Bu yıl 4,5 milyon turistin Türkiye'ye gelmesi öngörülüyor" dedi. Büyükelçi Morris, beraberindeki heyetle Muğla Valisi İdris Akbıyık'ı ziyaret ederek, bir süre görüştü. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Akbıyık, doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerinin yanında Muğla'nın yöresel lezzetleriyle de turistlere fazla seçenek sunduğunu söyledi. Morris de ülkeye gelen İngilizlerin büyük bölümünün Muğla'yı tercih ettiğine dikkati çekerek, turizm, ticaret ve güvenliğin bunda etkili olduğunu vurguladı.