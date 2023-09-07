Yeni Vali Elban’a ekonomi brifingi

EGE Ekonomiyi Geliştirme Vakfı (EGEV) sekreteryasında, Ege Genç İş İşadamları Dernekleri Federasyonu (EGİFED) ev sahipliğinde Eylül Ayı Başkanlar Kurulu Toplantısı Mövenpick Otel'de yapıldı. Toplantıya İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez ile birlikte İzmir'deki Oda ve dernek başkanları katıldı. İzmir'e yeni atanan Vali Dr. Süleyman Elban'ın ilk kez katıldığı toplantıda Başkanlar kendilerini tanıtarak, İzmir ekonomisi ve beklentileri konusunda bilgilendirme yaptı. İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban da kentin önde gelen temsilcilerinin yer aldığı bu tür toplantıların önemine dikkat çekerek, İzmir ile ilgili her konuda destek vermeye hazır olduğunu söyledi.