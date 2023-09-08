IEF bu yıl otelleri doldurmaya yetmedi

KENTİN simgelerinden olan İzmir Enternasyonal Fuarı, 1 Eylül Cuma günü 92'inci kez açıldı. Ancak fuar, bu yıl da beklenen ilgiyi göremedi. Geçmiş yıllarda milyonlarca ziyaretçiyi ağırlayan İzmir Fuarı, her geçen yıl kan kaybederken "Nerede o eski fuarlar" dedirtti. İzmir Fuarı'nın eski yıllarında özellikle Basmane civarındaki oteller, yüzde 100 doluluk oranına ulaşırken bu yıl adeta sinek avlıyor.

"NEREDE O ESKİ FUARLAR"

YENİ Asır yaptığı araştırmada otellerin fuar açılmadan önceki günlerden hiçbir farkının olmadığı gerçeğini ortaya çıkardı. İzmir Otelciler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Gönen, Yeni Asır'a yaptığı açıklamada İzmir Fuarı'nın otellere hiçbir olumlu etkisi olmadığını söyledi. Eski yıllarda otellerin yüzde 100 doluluk oranına ulaştığını belirten Başkan Gönen, "Fuar açıldığında öyle bir doluluk yaşanırdı ki bırakın odaları, misafirlerimizin bazen koridorlarda yatarlardı. O yıllarda İzmir Fuarı bir başkaydı. O günleri çok özlüyoruz. Şimdi ise otellerimiz bomboş kaldı. Nerede o eski fuarlar" dedi.