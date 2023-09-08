İklim değişikliğinde “sel felaketi” uyarısı

CALİFORNİA Üniversitesi Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mihri Özkan, Türkiye'de yaşanan sel felaketlerinin küresel iklim değişikliğinin etkileri konusunda "öncü" niteliğinde olduğunu söyledi. Konak'taki bir otelde konuşan Prof. Dr. Mihri Özkan, aynı üniversitenin Makina Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cengiz Sinan Özkan, Yaşar Üniversitesi (YÜ) Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Yiğitbaşı ve YÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Levent Kandiller ile basın mensupları bir araya geldi.

ABD Ulusal Mucitler Akademisi (NAI) tarafından 2019'da, dünyanın dört bir yanından seçilen 168 akademik mucit arasındaki 3 Türk'ten biri olan ve çalıştığı üniversitede bu ödüle layık görülen "ilk kadın akademisyen" olarak kayda geçen Prof. Dr. Mihri Özkan, küresel iklim değişikliğinin etkilerine ilişkin değerlendirmede bulundu. Özkan, "Nasıl depremlerde öncüler, deprem ve artçılar var bu sel felaketlerini de öncü olarak düşünebiliriz. Bu olaylar aslında uyarıcı. Daha hızlanacağını ve daha sık olacağını düşünebiliriz" dedi.

GEÇİŞ DÖNEMİNDEYİZ

KÜRESEL iklim değişikliği sebebiyle bir bölgede sel meydana gelirken bir başka bölgede ise kuraklık veya aşırı sıcak havanın etkili olduğuna işaret eden Özkan, "Bu sorunların çözümleri de var. Bir geçiş dönemindeyiz ve bir buzul çağının içindeyiz. Bu buzul çağından ne hızla çıkacağımız tamamıyla karbon emisyonlarının miktarına bağlı. Bu süreç 100 bin yıl da olabilir, 15-20 yıl da olabilir" dedi.