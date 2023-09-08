İş dünyası OVP’yi olumlu karşıladı

"BİZLERİ MOTİVE ETTİ"

İZMİR TİCARET ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI MAHMUT ÖZGENER:

SAYIN Cumhurbaşkanımız ve Cumhurbaşkanı Yardımcımız tarafından paylaşılan Orta Vadeli Programda, en çok önem verdiğimiz yatırım, istihdam, üretim ve ihracatın geliştirilmesi hedeflerimizin yanı sıra ikiz dönüşüm olarak görüşülen yeşil ve dijital dönüşümün geniş olarak yer alması uzun zamandır bu konuda projeleri olan bir oda olarak bizleri motive etti. OVP'nin gerçekçi tahminler ve bir düzenleme takvimi verdiği için reel sektörümüze yol göstereceğine inanıyoruz.

OVP HEYECAN YARATTI

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI BAŞKANI ENDER YORGANCILAR:

ORTA Vadeli Program, iş dünyasının önümüzdeki üç yıllık süreçte atacağı adımların, alacağı önlemlerin belirlenmesi açısından çok önemli. Enflasyonla mücadele başta olmak üzere ekonomiyi yeniden yapılandırmaya yönelik açıklanan maddeler kararlılıkla uygulanmalıdır. Önümüzü net olarak görmek yeni yatırımlardan istihdama ve ihracata kadar karar süreçlerimizi hızlandıracaktır.

"HER TÜRLÜ DESTEĞE HAZIRIZ"

İZMİR TİCARET BORSASI (İTB) BAŞKANI IŞINSU KESTELLİ :

PROGRAMIN uygulanmasında gösterilecek kararlılığın tüm paydaşlar tarafından sahiplenilmesine ve hedeflere ulaşılmasına önemli katkısı olacağını söyleyebiliriz. Seçimden sonra rasyonel politikalara dönüşün ısrarla vurgulanması, mali disiplin yolunda kararlar alınması ve şeffaflık açısından önemli adımlar atılması, bir güven ikliminin oluşması için çok değerli. Programın 4 temel amacında sanırım toplumun tüm kesimleri olarak hemfikiriz.

HEDEFE ULAŞMANIN ANAHTARI

EİB KOORDİNATÖR BAŞKANI JAK ESKİNAZİ :

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in rasyonel bir ekonomik modele geçildiğini söylemesi sonrasında kamuoyu ile paylaşılan OVP hedeflerin yakalanması için çalışacağız. 302,2 milyar dolar iddialı bir hedef olmakla birlikte Türk ihracatçısı bu hedeflere ulaşabilecek bilgi birikimi ve kabiliyete sahip. Üretimin devamı için uygun finansman modelleri hayata geçerse ihracat hedeflerimizi tutturabiliriz. İhracat hedeflerimizi tutturduğumuzda istihdam, büyüme, enflasyon, cari açık ve diğer hedeflerin tutmasını da kolaylaştırmış oluruz.

"GERÇEKÇİ BİR PROGRAM"

EGE GENÇ İŞ İNSANLARI DERNEĞİ BAŞKANI ALP AVNİ YELKENBİÇER :

Büyümenin 2026'da yüzde 5'e çıkarılması öngörülen programda kişi başı gelirin 15.000 dolara çıkarılması planlanıyor. Önceki yıllara göre hedefler açısından daha gerçekçi, bir program olduğu için eğer yüksek bir kararlılık gösterilir ise üç yılın sonunda hedeflere ciddi ölçüde ulaşılabilinir

KARARLILIKLA UYGULANMALI

EGE SANAYİCİLERİ VE İŞ İNSANLARI DERNEĞİ BAŞKANI SİBEL ZORLU:

OVP'NİN başarılı olabilmesi için "kararlılıkla" uygulanması ve öngörülen tedbirlerin somut düzenlemelerle desteklenerek hayata geçirilmesi gerekiyor. Bunun yanı sıra tüm paydaşlar tarafından sahiplenilmesinin önemine de dikkat çekmek istiyorum

OLUMLU BULUYORUZ

İZSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HASAN KÜÇÜKKURT:

BU OVP'yi diğer OVP'lerden farklı kılan bir diğer konu da öncelikli yapısal reform alanların belirlenmiş olması. Bu yapısal reformlar her ne kadar her zaman dillendirilen konular olsa da bunların kalem kalem OVP'ye girmiş olmasını olumlu buluyoruz.