Kaçak emlakçılığa ‘danışmanlı’ önlem

İZMİR Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Mesut Güleroğlu, Resmi Gazete'de yayımlanan taşınmaz ilanı düzenlemesine ilişkin, "Artık emlakçı bir ilan girmek istiyorsa, yetki belgesi alması gerekiyor. Dairenizi satmak istiyorsanız ve emlak danışmanı ile çalışacaksanız; bir sözleşme devreye giriyor. Bu sözleşmeler hep vardı ancak düzenleme ile zorunlu hale getirildi. Artık sözleşme olmadan ilanlar, bu portallarda yayınlanmayacak. Kaçak emlakçılığın önüne geçilecek" dedi. Güleroğlu, yeni düzenleme ile sorumlu emlak danışmanının, yetki belgesi almadan gayrimenkul ilanı vermesinin mümkün olmadığını söyledi. Güleroğlu, son dönemde sayısı artan sahte ve asılsız ilanların önüne geçebilmek için bu kişilere yaptırım ve ceza uygulanacağını söyledi.