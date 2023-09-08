Karadeniz gazından ikinci müjde geldi

FATİH Sondaj Gemisi'nin Karadeniz'de keşfettiği 710 milyar metreküplük doğalgaz tarım sektörüne de hayat verecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kamuoyuna açıkladığı Orta Vadeli Program'da Sakarya gazını girdi olarak kullanarak azotlu gübre olan üre üretecek bir tesis kurulması ve böylece yerli doğalgazın katma değerinin artırılacağı bilgisi de paylaşıldı. Tesis hayata geçtiğinde Türkiye'nin yıllık 4 milyon ton olan 2 milyar dolarlık üre ihtiyacını da yerli imkanlarla karşılayacak. Karadeniz gazı vatandaşın cebine şimdiden fatura indirimi olarak yansırken, doğalgazdan üretilecek üre gübresi ile de bu kez çiftçinin yüzü gülecek. Gübre Üreticileri İthalatçıları ve İhracatçıları Derneği Başkanı Metin Güneş, Üre gübrenin Türkiye'de yıllık 1,6 ila 2 milyar dolar arasında bir hacme sahip olduğunu anlattı.