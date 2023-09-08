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Haberler Ekonomi Marmaris Ticaret Odası hizmet aracı TOGG

Marmaris Ticaret Odası hizmet aracı TOGG

OSMAN AKÇA
Marmaris Ticaret Odası hizmet aracı TOGG
MARMARİS Ticaret Odası, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 79'uncu Genel Kurulu'nda yapılan kura çekimi neticesinde 61'inci sıradan TOGG'u teslim almaya hak kazandı. Oda, yerli ve milli ilk elektrikli otomobil TOGG'u teslim alarak envanterlerine kaydetti. TOGG'u Marmaris Ticaret Odası adına teslim alan Yönetim Kurulu Başkanı S. Mutlu Ayhan, "Türkiye'nin yerli ve milli ilk elektrikli otomobili TOGG'u teslim almanın gururunu yaşıyoruz. Birlik Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu'na ve aracın üretiminde emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ederiz" dedi.
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