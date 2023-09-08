OVP ile emekliye yüzde 37,7 zam

Merkez Bankası'nca yüzde 62 olarak öngörülen yılsonu enflasyon beklentisi yüzde 65 olarak güncellendi. Buna göre emekli aylığı ve memur zammında 6 aylık enflasyon beklentisi de yüzde 37.76'ya çıktı. Bu tabloya göre SSK, Bağ-Kur emeklisi yüzde 37.76 zammı garantilerken refah payıyla birlikte artışın yüzde 45'i geçmesi bekleniyor. Memura da Ocak ayı için zammı yüzde 49.46 olarak hesaplanıyor.

EK ZAM MECLİS'E GELECEK

Ekim ayında Meclis'in açılmasıyla emekli aylıklarında 6 aylık enflasyon oranın üzerinde ilave zam için düzenleme yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı emekli aylıklarında ilave artışa ilişkin çalışma yürütüyor. Emeklilere yapılacak ilave artışın Ocak ayı itibariyle yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyonda geçici bir yükselişin söz konusu olduğunu yıl sonu TÜFE'nin yüzde 65 olmasını beklediklerini ifade etti. Yüzde 65 olan yılsonu enflasyon tahmini emekliye zam oranını ortaya koydu. TÜİK verilerine göre Temmuz-Ağustos artışı yüzde 19.44 olurken, OVP tahminine göre enflasyon zammı yüzde 37.76 olacak. Meclis'te yapılacak düzenlemeyle enflasyonun üzerine ek olarak bir iyileştirme yapılacak. Ayrıca 7500 lira olan en düşük emekli aylığının da yılbaşında artırılması bekleniyor. Cepte olan enflasyon artışına göre en düşük emekli aylığına yüzde 37.76 zam durumunda 7500 liralık tutar 10 bin 332 liraya yükselecek.

KADEMELİ ARTIŞ

Bugün itibariyle 7 bin 900 lira olan emekli aylığı 10 bin 883 lira, 8 bin 200 lira olan emekli aylığı 11 bin 434 lira, 9 bin lira alan 12 bin 398 lira, 9 bin 400 lira alan da 12 bin 949 lira alacak. Emeklilere 1100 lira olan bayram ikramiyeleri de artacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin taban maaşından itibaren aylıklarda kademeli artışla daha az maaş alan emekliye verilecek zam oranı daha yüksek olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin taban maaşından itibaren aylıklarda kademeli artışla daha az maaş alan emekliye verilecek zam oranı daha yüksek olacak. Emekli zammı da 7 bin 500-10 bin, 10 bin-15 bin, 15 bin-20 bin ve 20 bin üzerine kademeli olarak belirlenecek.

'YIL SONUNA KADAR SONUÇLANDIRACAĞIZ'

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, emeklilerle ilgili dengeleyici bir çalışmayı dikkate alacaklarını açıkladı. OVP için olumlu dönüş aldıklarını belirten Yılmaz, "Emeklilerimiz enflasyon farkını maaşlarında görebilecek. Yıl sonuna kadar çalışmalarımızı sonuçlandırmayı öngörüyoruz" dedi.