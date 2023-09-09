Ağustos ayında en çok borsa kazandırdı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayında en yüksek reel getiri sağlayan finansal yatırım aracının BIST 100 endeksi olduğunu açıkladı. TÜİK, Ağustos 2023 dönemine ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını duyurdu. Buna göre; ağustosta en yüksek aylık getiriyi yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 10,56, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 7,32 oranlarıyla BIST 100 endeksi sağladı.

REKOR TAZELEDİ

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; dolar yüzde 3,91, mevduat faizi (brüt) yüzde 3,97, külçe altın yüzde 4,36, euro yüzde 5,18 ve Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 10,44 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise dolar yüzde 6,73, mevduat faizi (brüt) yüzde 6,78, külçe altın yüzde 7,17, euro yüzde 7,96 ve DİBS yüzde 13,06 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. BIST 100 endeksi, 3 aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 35,73, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 33,47 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 27,14, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 28,35 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu. Öte yandan, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 8.398,44 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkarak rekor tazeledi.