AVEK Otomotiv’den spora tam destek

Paşalı Grubu bünyesinde faaliyet gösteren ve otomotiv sektöründe farklı bir hizmet anlayışı sunan Avek Otomotiv, spora verdiği destek ile de adından söz ettirmeye devam ediyor. Daha önce Avek Karşıyaka Yelken Kulübü, Karşıyaka Kadın Voleybol Takımı, Sporfest ve Maratonİzmir Powered by AVEK ile sporun ve sporcunun yanında olan Avek Otomotiv, şimdi de İzmir'in köklü kulüplerinden Karşıyaka Spor Kulübü'nün isim ve ana sponsoru oldu.

KULÜBÜN ADI DEĞİŞMEYECEK

Avek Otomotiv Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Adem Paşalı, "111 yıllık geçmişi ile Türk spor tarihinin en köklü ve güçlü kulüplerinden biri olan Karşıyaka Spor Kulübü'nün destekçisi olmak gençliğe ve spora verdiğimiz değerin bir ifadesidir. Paşalı Grubu için son derece kıymetli olan Karşıyaka Spor Kulübüne destek verme ayrıcalığının ne kadar önemli olduğu herkesin takdir edeceği bir gerçektir" dedi. Bu çerçevede, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ve milletimizin nezdinde müstesna bir yeri olan bu güzide spor kulübümüzün adının da değişmeyeceğini belirten Adem Paşalı, "Verdiğimiz desteği aynı şekilde devam ettirmekle birlikte kulübümüzün adının, Cumhuriyetimizin 100. Yılında ve bundan sonraki yıllarda da tarihi geçmişine uygun olarak 'Karşıyaka Spor Kulübü' olarak kalmasını arzu ediyoruz" dedi.

SEKTÖRDE ÖNEMLİ PAY SAHİBİ

Avek Otomotiv'in 2005 yılından bu yana farklı bir hizmet anlayışı ile faaliyet gösterdiğini belirten Paşalı, Volkswagen Binek, Volkswagen Ticari, Audi, Skoda, Seat, Cupra ve DOD markaları ile müşterilerine hizmet verdiklerini söyledi. İstanbul'da Tekstilkent ve Ümraniye'de; Çanakkale'de ve son olarak da İzmir Karşıyaka'da faaliyet gösterdiklerini dile getiren Paşalı, "Faaliyete başladığı günden bugüne kadar 200 binden fazla sıfır araç satışı ve yılda yaklaşık 200 bin bireysel müşteriye servis hizmeti veren Avek Otomotiv sektörün önde gelen şirketleri arasında yerini almıştır. Temsil ettiğimiz markaların yeni araç satışı, ikinci el alım-satım, orijinal yedek parça, yol yardım, oto kuaför, aksesuar satışı ve satış sonrası hizmetlerinin yanında tüm sigorta ve kasko işlemlerini tek bir çatı altında müşterilerine sunuyoruz. Tesislerimizde erkek-kadın kuaförü, çocuk oyun salonu, bilardo salonu, konferans salonu, lostra gibi ayrıcalıklı bölümler yer alıyor. Ayrıca; geçici araç, vale, ücretsiz check-up, kiralık araç, müşteri servis hizmetleri gibi ayrıcalıklar sunarak otomotiv sektöründe fark yaratmaya devam ediyoruz. 2023 yılında da daha önceki yıllarda olduğu gibi Capital 500 Türkiye listesinde 281. Sırada, FORTUNE dergisi tarafından hazırlanan Türkiye'nin en büyük 500 şirketi arasında ise 225. sıradayız." ifadelerini kullandı.