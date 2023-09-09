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Haberler Ekonomi Taşkömürü Kurumu’na 2 bin işçi alınacak

Taşkömürü Kurumu’na 2 bin işçi alınacak

HABER MERKEZİ
Taşkömürü Kurumu’na 2 bin işçi alınacak
Türkiye Taşkömürü Kurumu, Ekim ayında 3 il için toplam 2 bin işçi alımı yapacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Taşkömürü Kurumuna 2 bin işçi alımına ilişkin süreci başlattıklarını belirterek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle, Zonguldak için 1500, Bartın için 400, Karabük (Yenice) için 100 işçi alımı yapacağız" bilgisini verdi. Alımların, kura yoluyla 13 Ekim Cuma günü Zonguldak, 20 Ekim Cuma günü Bartın ve Karabük'te gerçekleştirileceği kaydedildi.
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