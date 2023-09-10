  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Akkuyu Santrali’nde köprü vinci devreye alındı

Akkuyu Santrali’nde köprü vinci devreye alındı

HABER MERKEZİ
Akkuyu Santrali’nde köprü vinci devreye alındı
AKKUYU Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) inşaat sahasında 1. Güç Ünitesi'nin makine dairesinde 350 ton kaldırma kapasitesine sahip köprü vinci devreye alındı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, türbin binasının en önemli vinci olan elektrikli çift kirişli köprü vinci, nükleer güç santralinin inşaat ve montaj çalışmaları sırasında ve işletme aşamasında kaldırma, taşıma ve yükleme-boşaltma işlemlerinin yapılmasına imkan veriyor. Söz konusu sistem, tüm işletme senaryolarında vinçlerin, kancaların veya halatların çarpışma olasılığını da ortadan kaldırıyor.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA