Akkuyu Santrali’nde köprü vinci devreye alındı

AKKUYU Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) inşaat sahasında 1. Güç Ünitesi'nin makine dairesinde 350 ton kaldırma kapasitesine sahip köprü vinci devreye alındı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, türbin binasının en önemli vinci olan elektrikli çift kirişli köprü vinci, nükleer güç santralinin inşaat ve montaj çalışmaları sırasında ve işletme aşamasında kaldırma, taşıma ve yükleme-boşaltma işlemlerinin yapılmasına imkan veriyor. Söz konusu sistem, tüm işletme senaryolarında vinçlerin, kancaların veya halatların çarpışma olasılığını da ortadan kaldırıyor.