Bakanlığın fahiş fiyat tedbirleri piyasayı rahatlattı

İş dünyasının temsilcileri, Ticaret Bakanlığı öncülüğünde fahiş ve spekülatif fiyat artışlarına yönelik alınan önlemlerin, etkilerinin görülmeye başlandığını ifade ettiler. Bakanlık, seçimlerin ardından geçen 3 ayda başta otomotiv piyasası olmak üzere, fahiş fiyat, vatandaşı yanıltıcı reklam ve tanıtımlar, stokçuluk ile sahte ürün gibi pek çok konuda yoğun mücadele yürüttü. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın görevdeki ilk aylarının, piyasaları regüle eden birçok öncü tedbirin alındığı ve reel sektörün ihtiyaçlarına hızla karşılık verildiği bir dönem olduğunu belirtti.

SONUÇ ALAN İCRAATLER

Bu dönemde, halkın satın alma gücünün korunması ve özellikle fiyat istikrarının sağlanmasına yönelik önemli ve sonuç alıcı icraatlar yapıldığını bildiren Avdagiç, "Ticaret Bakanlığı, birçok alanda vatandaşın cebine ve reel sektörün üretimine doğrudan etki eden kararlarda proaktif bir yaklaşım sergiledi. Bunu da piyasaların rekabetçiliğini artırarak yaptı" dedi. ATO Başkanı Gürsel Baran ise, "Bakanlığın aldığı tedbirler ve etkili denetimler sonucunda, ikinci el otomotiv fiyatlarındaki köpük ve şişirmeler ağustosta ortadan kalktı. Sıfır otomobilde de erişim sorunu yaşanmıyor" diye konuştu. MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısorunu sı Abdurrahman Uzun da, "Hayata geçirilen kısıtlama ve önlemler ile ilan düzenlemeleri, fiyatlara ve piyasaya olumlu etki etmeye başladı. Fiyatların yavaş yavaş geri geldiğini, köpüğün ortadan kalktığını görüyoruz" ifadelerini kullandı.