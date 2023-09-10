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Haberler Ekonomi BDDK’dan bağışlara ilişkin yeni düzenleme

BDDK’dan bağışlara ilişkin yeni düzenleme

HABER MERKEZİ
BDDK’dan bağışlara ilişkin yeni düzenleme
BDDK, Bankalar ve Konsolide Denetime Tabi Kuruluşlarca Yapılabilecek Bağış ve Yardımlara İlişkin Yönetmelikte değişiklik kararı Resmi Gazete'de yayınlandı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK), Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımladığı değişikliğe göre, Bankalar ve Konsolide Denetime Tabi Kuruluşlarca Yapılabilecek Bağış ve Yardımlara İlişkin Yönetmeliğin 6'ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "yapacakları yardımlar" ibaresinden sonra gelmek üzere "ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına ve Türkiye Kızılay Derneğine yapacakları bağış ve yardımlar" ibaresi eklendiği bildirildi.
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