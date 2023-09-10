Çiftçilere 600 bini aşkın hayvan dağıtımı yapıldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerin ülke hayvancılığında önemli yerlerinin olduğunu belirterek, 11 ilde toplam 43 bin 317 küçükbaş, 548 bin 842 kanatlı hayvan ve 26 bin 273 arılı kovan dağıtımı gerçekleştirdiklerini açıkladı. Bölgede küçükbaş, kanatlı hayvan ve arılı kovan dağıtımları tamamlanırken, toplam 5 bin 804 büyükbaş hayvanın dağıtımına ise ilerleyen günlerde başlanması planlanıyor. İlgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında, çiftçilerin telef olan hayvanları, öncelikli olarak Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) işletmelerinden sağlanan aynı ırktan hayvanlar ile bir defaya mahsus olmak üzere, bedelsiz karşılanıyor. Bunun için telef olan hayvanın TÜRKVET'te kaydının bulunması ve il/ilçe hasar tespit komisyonlarınca tespitinin yapılmış olması gerekiyor.