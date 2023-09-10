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Madencilik sektörünün hedefi 15 milyarlık ihracat

HABER MERKEZİ
Madencilik sektörünün hedefi 15 milyarlık ihracat
Türkiye Madenciler Derneği (TMD) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Emiroğlu, Orta Vadeli Program'ın (OVP) yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik politikalarının önemli olduğunu belirterek, "Madencilik sektörü için 15 milyar dolar ihracat ve 100 ton altın üretim hedefi bir hayal değil" dedi. Tüm sektörlerde bir üretim atılımı gerçekleştirmenin itici gücünün madencilik sektöründe yapılan üretim olacağının altını çizen Emiroğlu, "Maden çeşitliliği açısından zengin bir ülke olarak geleceğimizde fark yaratma potansiyeline sahibiz" diye konuştu.
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