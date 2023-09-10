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Haberler Ekonomi Türkiye’nin buğday üretimi 21,5 milyon tona ulaştı

Türkiye’nin buğday üretimi 21,5 milyon tona ulaştı

HABER MERKEZİ
Türkiye’nin buğday üretimi 21,5 milyon tona ulaştı
Ulusal Hububat Konseyi (UHK) Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Taşpınar, bahar aylarında yağışların hububatta rekolteyi artırdığını söyledi. Geçen yılın sonlarına doğru yaşanan ve bu yılın ilk aylarında da devam eden kuraklıkların endişe verdiğini ifade eden Taşpınar, "Bu kuraklıklar, son 63 yılın ikinci kurak kışı olarak kayıtlara geçti. Mart ayı ve devamındaki düzenli yağışlarla hububattaki rekolte uzun yıllar ortalamasının üzerinde seyretti ve ülke genelinde 21,5 milyon ton buğday elde edildi" dedi. Arpa üretiminde ise 9 milyon ton rakamına ulaşıldı.
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