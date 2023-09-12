Bakioğlu Holding’den yeni yatırım atağı

BAKİOĞLU Holding Ambalaj Grubu Şirketleri'nden biri olan ve baskılı esnek ambalaj sektörü için rotogravür baskı silindiri ve flekso baskı klişesi üretimi gerçekleştiren Bak Gravür Teknolojisi San. Tic. AŞ, kuruluşundan bu yana gerçekleştirdiği çok önemli yatırımlara bir yenisini daha ekledi. Kapasite artırımı ve teknolojiyi yenileme yatırımı ile var olan makine parkuruna ilave olarak, 1 adet CFM, 4 adet CUmax teknolojisine sahip Bakır Kaplama Makinesi, 1 er adet Krom Kaplama, Yağ Alma, Gravür İşleme, Finishmaster ve Lazer Finish Yağ Alma makinelerinin yatırımını gerçekleştirdi. Bak Gravür, gerçekleştirdiği büyük ölçekli yeni yatırımı ile Türkiye'nin ve Avrupa' nın önde gelen rotogravür baskı silindiri üreticilerinden biri konumuna ulaşmış olmakla birlikte, müşterilerine aylık 5.000, yıllık 60.000 silindire kadar bir üretim kapasitesi sunuyor.