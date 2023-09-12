Esnafın yeni başkanı Ata işe hızlı başladı

Haziran ayındaki olağanüstü genel kurulda İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanlığına seçilen Yalçın Ata, farkındalık yaratan çalışmalarla dikkatleri üzerine çekiyor. 15 Eylül'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan'ı İzmir'de konuk ederek esnaf sanatkarların sorunlarını aktaracaklarını belirten Ata, "Uzun süreden sonra ilk kez bir Bakan İzmir Esnaf Teşkilatı ile buluşacak. Görkemli bir organizasyonla bakanımızı misafir edecek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın çalışma alanına ilişkin sorunlarımızı ve önerilerimizi ilk elden değerli Bakanımıza aktaracağız. Esnaf sanatkarların artık vakit kaybına tahammülü yok. Sorunların çözümü için etkin ve hızlı çalışmalara ihtiyaç var" dedi. Tarihi bir anlamı da olan İzmir İktisat Kongresi Binası'nda düzenlenecek toplantı, You Tube ve İESOB'nin sosyal medya hesaplarından da canlı yayınlanacak.

'ÖLÜ TOPRAĞINI ATACAĞIZ'

Yeni bir soluk ve enerji ile göreve dört elle sarıldıklarını kaydeden Ata, "Çok güzel bir ekiple göreve geldik. Yönetici arkadaşlarımızın hepsi alanlarında uzman ve tecrübe sahibi oda başkanları. Özverili çalışmak için gönüllü olan yönetici arkadaşlarımla birlikte esnaf sanatkar üzerindeki ölü toprağını atmak, kesimin sıkıntılarına kalıcı çözümler bulmak için çalışıyoruz. Yeni yönetimin gayretli ve heyecanlı çalışmaları ile kısa sürede önemli projeleri hayata geçireceğiz" dedi. Esnaf sanatkarların zor günler geçirdiği belirten Ata, "Sıkıntıları tespit etmek, dile getirmek yetmez. Sorunların çözümü için somut adımlar atılmalı. Bu düşüncelerle yaptığımız girişimler sonucu, camianın önemli sorunlarını ilk elden hükümete aktarmak istedik. 15 Eylül'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Prof. Dr. Vedat Işıkhan ile İzmir esnaf teşkilatını buluşturacağız" dedi. Esnafla buluşma toplantısının gerçekleştirilmesinde önemli destekler aldıklarını da hatırlatan Ata sözlerini şöyle sürdürdü: "AK Parti İzmir milletvekillerimizin, irtibat kurdurdukları hükümet yetkililerinin ve AK Parti İl teşkilatının toplantıya katkıları yadsınamaz. Ortak çalışmalar sonucunda yaptığımız organizasyon ile 15 Eylül'de bakanımızı ağırlamaktan onur duyacağız."

'SÖZLERİMİZİ YERİNE GETİRİYORUZ'

Esnafa hizmete kendilerini adamış olan Birlik yöneticileri ve odalarla yola çıktıklarını hatırlatan Ata, "Bunlar daha başlangıç. Kısa sürede önemli projeleri hayata geçireceğiz. Yorulmayacağız, yılmayacağız, bu davaya gönül verdik. Esnafa ve odalarımıza sahip çıkacağız. İzmir Esnaf Teşkilatı'na bir silkiniş, bir uyanış, bir aydınlanma vaad ettik, sözlerimizi adım adım yerine getiriyoruz" dedi.

TEŞKİLAT YÖNETİCİLERİNE ÇAĞRI

Esnafla buluşma toplantısını tüm teşkilata duyuracaklarını ifade eden Ata, "Amacımız İzmir Esnaf Teşkilatının coşkusunu ve farklılığını değerli Bakanımıza, hükümet yetkililerine ve İzmir protokolüne göstermek. Tüm odalarımızın yönetim ve denetim kurulları ile toplantıda hazır bulunmalarını istiyoruz. Ayrıca sanayi siteleri ve kefalet kooperatifleri yöneticilerinin katılımı için de çalışmalar yapacağız.15 Eylül'de tarihi öneme de sahip olan İzmir İktisat Binası'ndaki toplantımıza katılarak, esnaf sanatkarların ağırlığını hissettirmelerini istiyoruz" dedi.