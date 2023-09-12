‘Hedef enflasyonu tek haneye indirmek’

Ekonomi gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonu tek haneye düşürmek için çalışmaların sürdüğünü anlattı. Kredilere ilişkin konuşan Bakan Şimşek, birinci konutu kredilendirmede değişiklik yapmayacaklarını, ikinci ve sonraki konutları krediyle desteklemeyeceklerini söyledi. OVP'de önceliğin enflasyonu yeniden tek haneye indirmek olduğunu söyleyen Şimşek, "Bu zor bir süreç ama mümkün. Geçmişte başardık, yine başaracağız. Taşıt kredilerinde sınırlayıcı bir perspektife sahibiz. En düşük emekli maaşlarına iyileştirmeyle ilgili ise Cumhurbaşkanımızın talimatı oldu, çalışmaları yapıyoruz" diye konuştu.

'MİLLETİMİZE YATIRIM'

Bakan Şimşek, "OVP'nin üç temel bileşeni var. Bunlardan biri, en önemli makroekonomik sorunlardan biriyle mücadele konusu. Enflasyonu tekrar tek haneye getirecek bir program. Enflasyonu tekrar, 3 yılın sonunda hedefimiz tek haneye düşürebilmek, bu zor bir süreç ama mümkün. Geçmişte başardık, yine başaracağız. Programın ikinci bileşeni mali disiplin. Geçmişte, AK Parti hükümetlerinin en güçlü tarafı maliye politikasının bir çıpa görevi yapmış olması. Bütçe açıklarını düşük tutuyoruz, milletimize eser ve yatırım odaklı bütçeler sunduk. Önümüzdeki 3 sene, gerek depremin gerekse geçmişte aldığımız bir takım kararların etkisiyle; EYT gibi, bütçede bir miktar bozulma var. Hedefimiz, bütçe açığını deprem hariç yüzde 3'e çekmek" dedi.

KREDİLERE DÜZENLEME

Üçüncü önemli bileşenin yapısal reformlar olduğunu da anlatan Bakan Şimşek, "Türkiye rekabet gücünü artıracaksa; bir taraftan üretken alanlara yatırım yaparken, bir taraftan da mevcut kaynakların verimli kullanımına yönelik çok ciddi yapısal dönüşüm çabası olacak. Bunu da takvimlendirdik" dedi. "Bizim bir kur hedefimiz yok. Aslında tahmin de olmaması lazım" diyen Bakan Şimşek, "2024'ün ikinci yarısından itibaren, enflasyondaki düşüşle birlikte faiz düşüşü konuşulacak düyada. Bununla birlikte büyümeye ilişkin beklentiler ve fon akışı farklı seyredecek. Dolayısıyla bizim önümüzdeki yılın ilk yarısıyla, ikinci yarısıyla farklı perspektiflerimiz var" dedi.

Kredi kartı ve kredilere düzenlemeyle ilgili de açıklamalar yapan Bakan Şimşek, 1 Eylül itibariyle, yıllık kredi kartı üzerinden kredi hacmi yüzde 140 civarında artmıştı. Enflasyonun iki katından fazla. Bu kadar yüksek seyreden bir kredi hacmiyle siz enflasyonu ve cari açığı kontrol altına alamazsınız. Miktarsal sıkılaştırma denilen bir konsept var. Orada ilk adımı attık. KKM'de karşılık yoktu, karşılık getirdik. Krediyi bu alanda ciddi bir şekilde sınırlayacağız" dedi. Programa kaynak arayışında ve Türkiye'ye yatırım arayışında dost ülkeleri ziyaret ettiklerini anlatan Bakan Şimşek, "Birleşik Arap Emirlikleri büyük bir teveccüh gösterdi ve 51 milyar dolara yakın bir program açıkladı. Bu programın önemli bir bileşeni deprem yaralarının sarılmasına yönelik, 8,5 milyar dolarlık tahvil ihracı gündemde. Ben inanıyorum ki bu sene sonundan önce 8,5 milyar dolarlık tahvil ihracı gerçekleşecek. İhracatın finansmanı için de 3 milyar dolarlık tahvil ihracı yapacağız" dedi.

51 MİLYAR DOLARLIK PROGRAM

Bakan Şimşek şöyle konuştu: "Toplamda 11,5 milyar dolarlık tahvil ihracı, muhtemelen bu sene içerisinde sonuçlanır. BAE'nin 51 milyar dolar içerisinde yenilenebilir enerjiye yaklaşık 27 milyar dolarlık bir yatırımı gündemde. Merkez Bankası Başkanımız ile Dünya Bankası başkanıyla görüşme yaptık, programımızdan bahsettik. Onlar da bizim programımızı desteklemek üzere, mevcut 17 milyar dolarlık planlamaya ilaveten 18 milyar dolar daha tahsis edeceklerini söylediler. Toplamda 35 milyar dolarlık Dünya Bankası paketi, Türkiye'ye sunulacak."

'ÖN KOŞUL FİYAT İSTİKRARI'

BAKAN Şimşek, "Çalışanlarımızı, emeklilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz" dedi ve ekledi: "Önümüzdeki dönemde çalışanlarımızın, alın gücünü artırmanın tek yolu enflasyonu kalıcı bir şekilde düşürmektir. Olmazsa olmaz ön koşul fiyat istikrarıdır. Çalışanlarımızın alım gücünü enflasyonu düşürerek koruruz. Enflasyonla mücadele topyekün destek verilmesi gereken bir programdır. Önümüzdeki dönemde sabırla bu programı uygulamamız lazım. Bunun için bir takım maliyetler olacak. Zor bir dönemden geçiyoruz. Yüzyılın felaketi yaşanmış. Felaketin yaralarını sarmayı önceliklendirmeyi, eminim 86 milyonun tamamı istiyor."

'KUR KORUMALI KADEMELİ BİTECEK'

"Önceliğimiz rezerv biriktirmek" diyen Bakan Şimşek, "Kur korumalı konusunda çok fazla konuşmayı tercih etmiyorum.

Biz bunları başardığımız ölçüde, kur korumalıdan çıkış stratejimizi uygulayacağız. Burada kademeli gideceğiz. KKM yapan vatandaşlar müsterih olsun, şu an devam edecek" diye konuştu.