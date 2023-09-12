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Haberler Ekonomi İZİKAD genç girişimcileri desteklemeyi sürdürüyor

İZİKAD genç girişimcileri desteklemeyi sürdürüyor

HABER MERKEZİ
İZİKAD genç girişimcileri desteklemeyi sürdürüyor
GENÇLERİN girişimcilik ekosistemini desteklemek amacıyla düzenlenen ve İzmir İş Kadınları Derneği'nin gelenekselleştirdiği 11. Genç İZİKAD Proje Yarışması sonuçlandı. Kazanan öğrenci gruplarına ödülleri düzenlenen bir tören ile verildi. Törene Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Gökçen Kaya, İzmir Vali Yardımcısı Hulusi Doğan, Türkiye-AB İş Dünyası Diyaloğu (TEBD) Proje Direktörü Oya Ersöz, İzmir Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Turgay Esen ile birlikte paydaş kurumların temsilcileri ve İZİKAD üyeleri katıldı. Mentörlüğünü Özden Erten'in yaptığı Yeşil-İZ Grubu birinci olurken, Elif Ulu Ercan'ın mentörlüğünü yaptığı Yeriz Grubu ikinci, mentörlüğünü Beril Ceylan'ın yaptığı Ecoserenus Grubu üçüncü oldu.
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