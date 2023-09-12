Temmuz ayı işsizlik oranı yüzde 9.4 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 Temmuz ayına ilişkin İşgücü İstatistiklerini açıkladı. Temmuzda işsizlik oranı yüzde 9,4 seviyesinde gerçekleşti. Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2023 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 38 bin kişi azalarak 3 milyon 291 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,2 puan azalarak yüzde 9,4 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,6 kadınlarda yüzde 12,9 olarak tahmin edildi. İstihdam edilenlerin sayısı temmuzda bir önceki aya göre 318 bin kişi arttı.