12 ülkeden 180 yat Ölüdeniz’de demir attı

HER yıl eylül ayının ilk haftalarında Fethiye-Göcek, Ölüdeniz-Fethiye arasında yapılan The Yatch Week Regatta'nın Ölüdeniz ayağında 12 ülkeden 18 tekne ile 180 yabancı yatçı Kumburnu Beach of Lagoon karşısına demir attı.

Öte yandan ABD'li bilim insanı Jonathan Rothberg'e ait olduğu öğrenilen 2 mega yat ise yanaştığı Fethiye iskelesinde toplam 220 ton yakıt alarak yaklaşık 6 milyon lira bıraktı. Rothberg'in DNA dizilimi ile ilgilendiği ABD Ulusal Teknoloji ve Yenlik Madalyası ödülleri aldığı öğrenildi.