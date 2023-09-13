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Haberler Ekonomi Ayçiçeği tarımında ilk hasat sevinci

Ayçiçeği tarımında ilk hasat sevinci

HABER MERKEZİ
Ayçiçeği tarımında ilk hasat sevinci

İZMİR'İN Tire ilçesinde, küresel iklim değişikliğine bağlı yaşanan kuraklığa alternatif olarak hayata geçirilen 'Ayçiçeği' tarımında ilk hasat sevinci yaşandı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan 'Yağlık Ayçiçeği' projesi kapsamında ilk hasat Çiniyeri köyünde gerçekleştirildi. Bakanlık tarafından finanse edilen ve yüzde 75 hibeli yağlık ayçiçeği tohumları, projeye katılan üreticiler tarafından ekilerek olumlu sonuç alındı.

İzmir İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Fatih Kılıç, Tire'de ilk defa ayçiçeği hasadı yapıldığını söyledi.

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