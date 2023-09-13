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Fiyat artışlarına karşı ürün tedarik edilecek

HABER MERKEZİ
Fiyat artışlarına karşı ürün tedarik edilecek
GIDA ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ev sahipliğinde bu dönemin ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda, gıda fiyatlarının seyri, stratejik ürünlerin genel görünümü, hasat sezonu ve emtia fiyatlarındaki son gelişmeler değerlendirildi. Komite'nin aldığı kararlara göre, bu dönemin ilk toplantısında tüketicinin aleyhine olan fiyat artışlarını önüne geçebilmek için ilgili kurumlar aracılığıyla ürün tedariki yapılacak. Tarımsal emtia fiyatlarında yaşanan gelişmeler ile Türkiye'nin 2023 yılı hasat sezonu gelişmeleri doğrultusunda stratejik tarımsal ürünlerin genel görünümü ve gıda fiyatlarının seyri üzerinde görüşmeler yapıldı.
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