İzmir’de yeşil mutabakat ve sürdürülebilirlik buluşması

Garanti BBVA, Türkiye'yi Avrupa Yeşil Mutabakatı uyum sürecinde desteklemek, sürdürülebilir yatırımların önünü açmak amacıyla başlattığı 'İhracatta Sürdürülebilir Gelecek' etkinliklerine devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda İstanbul ve Gaziantep'te düzenlenen buluşmaların üçüncü durağı İzmir oldu. Banka, bu etkinliklerde KOBİ'ler başta olmak üzere AB'ye ihracatta söz konusu süreçlerden etkilenecek sektör ve kurumlara, Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Sınırda Karbon Düzenlemesi ile beraber konuyu somut önerilerle anlatmayı, akıllardaki sorulara cevap vermeyi ve sunacağı danışmanlıkla katkı sağlamayı amaçlıyor.

KARBON EMİSYONUNA ÖNLEM

İhracatta Sürdürülebilir Gelecek İzmir buluşmasında; gazeteci, yazar Ilgaz Gürsoy'un moderatörlüğünde gerçekleşen 'Avrupa Yeşil Mutabakatına Hazırlanırken Türkiye Neler Yapmalı?' konulu panele, Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İklim Değişikliği Başkanlığı'ndan İklim Değişikliği Uzmanı Okan Uğurlu, Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Başkan Yardımcısı Ender Yorgancılar, Arkas Denizcilik Grubu Sürdürülebilirlik Direktörü Serra Tükel ile Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz katıldı.

Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında kurum ve şirketlerin yakın geleceklerini planlarken göz önünde bulundurmaları gerekenler hakkında önemli bilgiler paylaştı. Müşterilerine kapasite gelişimi konusunda katkı sağlayan bankanın, Türk Standart- ları Enstitüsü'yle yaptığı iş birliği doğrultusunda müşteriler, sera gazı yönetimi konusunda bilgilenirken karbon emisyonlarını azaltacak adımlar da atıyor.

DÖNÜŞÜM SEFERBERLİĞİ

'İhracatta Sürdürülebilir Gelecek' buluşmalarının İzmir durağıyla ilgili bilgi veren Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ "İhracatta Sürdürülebilir Gelecek ismiyle başlattığımız bilinçlendirme toplantılarını gelecekte oluşabilecek maddi ve manevi hasarlardan korunmak, ülkemizin ve müşterilerimizin bu süreçten başarıyla çıkmasına katkı sağlamak amacıyla hayata geçirdik. Bu buluşmaların ilk ikisini İstanbul ve Gaziantep'te gerçekleştirdik. Müşterilerimizin sürdürülebilir dönüşümüne pozitif katkılar yapan etkinliğimizin üçüncüsünü ise İzmir'de gerçekleştirmekten mutluluk duyuyoruz. Avrupa Birliği'nin sürdürülebilirlikle ilgili yol planını Yeşil Mutabakat olarak adlandırıyoruz.

Yeşil Mutabakat kapsamında hedeflenen dönüşüm 8 alt başlık altında kurgulandı. Bu alt başlıkların tamamı iş yapış şekillerimizi dolayısıyla hayatımızı etkileyecek. Ama bize göre acil aksiyon alınması gereken konuların başında Sınırda Karbon Düzenlemesi geliyor. Bu mekanizmayı resmi olarak kuran tüzük 16 Mayıs'ta Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde yayımlandı. Bu yüzden üretim tekniklerimizi hızla sürdürülebilirliğe uygun şekilde dönüştürmemiz büyük önem arz ediyor. İzmir, ülkemizin önemli ihracat kapılarından biri. İzmir'den ve Ege Bölgesi'nden ihracat yapan firmalarımızın SKDM'den etkilenip ihracat engelleriyle karşılaşmamaları çok önemli. Bugün gerçekleştirdiğimiz toplantının Ege Bölge'sine fayda sağlamasını umuyorum. Yeşil dönüşüm sürecinde banka olarak tüm imkânlarımızı seferber ederek değerli paydaşlarımıza destek olmaya devam edeceğiz" dedi.