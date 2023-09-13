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Haberler Ekonomi İzmir'den Hollanda’ya uzanan başarı hikayesi

İzmir'den Hollanda’ya uzanan başarı hikayesi

HABER MERKEZİ
İzmir’den Hollanda’ya uzanan başarı hikayesi
YAŞAR Üniversitesi Elektrik- Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden birincilikle mezun olan Ayça Akçapınar, dünyaca ünlü telekomünikasyon firması Ericsson'dan kabul aldı. Başarılı genç mühendis firmanın Hollanda'daki fabrikasında '5G Çekirdek Mühendisi' olarak çalışmaya başladı. Yaşar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik- Elektronik Mühendisliği'ni 2022 yılında bölüm birincisi olarak bitiren Ayça Akçapınar, mezun olduktan hemen sonra dünyaca ünlü telekomünikasyon firması Ericsson'dan kabul aldı.
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