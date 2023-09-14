860 bin vatandaşa 21.6 milyarlık destek

Devlet herhangi bir geliri, sosyal güvencesi bulunmayan, çalışma gücü azalan 65 yaş ve üstü, maddi durumu kötü olan vatandaşlara yaşlılık aylığı bağlıyor. SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı gibi hiçbir sigorta güvencesi olmayan 65 yaş üzerindekiler yararlanabiliyor. Türkiye'de yaklaşık 860 bin kişiye aylık 2 bin 348 lira yaşlılık aylığı ödeniyor.

2 BİN 348 LİRA ÖDENİYOR

Eylül ayında 1.8 milyar liralık yaşlılık ödemesi yapıldı. Yaşlılık aylığında, eşi ve kendisinin geliri asgari ücretin net tutarının üçte birinden düşük olana aylık bağlanıyor. Ayrıca muhtaç, kimsesiz, 18 yaşından büyük engelliler, bakmakla yükümlü olunan 18 yaşını tamamlamış yakını olanlara da muhtaçlık maaşı ödeniyor. 1997 liradan 2 bin 348 liraya çıkan aylıkla ilgili merak edilen soruların yanıtları şöyle: 1-İki yıldır 65 yaş aylığı alıyorum, arkadaşımın mağazasında işe başladığım aylığım için kesilir mi? Yaşlılık aylığı hiçbir geliri, güvencesi olmayan, ekonomik durumu yetersiz, 65 yaşına dolduran vatandaşlara veriliyor. Uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak maaş alınması durumunda 65 yaş aylığı kesiliyor. Mağazada sigortalı, maaşlı çalışılması durumunda gelir oluşacağı için devletten aylık alınamıyor. 2-Aylık alırken sosyal yardım başvurusunda bulundum. Hem aylık hem de nakdi destek alabilir miyim? Bu aylık SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı gibi sosyal güvencesi olmayan, 65 yaş üstü kişilere veriliyor. Sosyal hizmetlerden nakdi destek alınması, muhtaçlık sınırının üzerinde gelirlerinin olması, dul, yetim aylığı alınması durumlarında 65 yaş aylığı kesiliyor. 3-65 yaşını doldurup yüzde 70 ve üzeri engeli olanlar aylık alır mı alır? Yaşlılık aylığı bağlananlar arasında yüzde 70 ve üzeri engelli olanlar kişi başına düşen gelir şartını sağlaması halinde maaşları engelli aylığına dönüştürülüyor. 65 yaşını doldurup da yüzde 70 ve üzeri engelli olanlar engelli aylığı için başvurabilir. Yüzde 40 ile 70 arası oranda engeli olup 65 yaşını doldurmuşlara yaşlılık aylığı bağlanıyor.

BAŞVURU KAYMAKAMLIĞA

4-Aylığa hak kazanıp da almayı unutanların hakları kaybolur mu? 65 yaş aylığına ve engelli aylığına hak kazananlar 10 ay boyunca maaşlarını almazlarsa hakları kayboluyor ve maaş ödemeleri durduruluyor. 5-Nereye başvurmak gerekiyor? Yaşlılık maaşına başvurmak isteyen vatandaşların kimlik, 2 vesikalık fotoğraf, fakirlik durum belgesi, maaş almadığını gösteren resmi belge, mal bildirimi, sağlık kurulu raporu ve başvuru dilekçesi gerekiyor. Kaymakamlık içindeki sosyal yardımlaşma vakfına başvuruda bulunuluyor. 6-Aylık bağlanması için zorunlu muhtaçlık sınırı nasıl belirleniyor? Aylık bağlamada hanede yaşayan tüm bireylerin gelirine bakılmıyor. Aylık bağlanacak kişi ve eşinin gelirinin asgari ücretin net tutarının üçte birinden düşük olanlara aylık bağlanıyor. Asgari ücretin 11 bin 402 lira olduğu dikkate alındığında eve giren gelirin 3 bin 800 lirayı geçmemesi gerekiyor. Evde yaşayan çocuk ya da torunun maaşlı çalışması aylık bağlanmasını engellemiyor. 7-Erken yaşlananlar kaç yaşında emekliliğe hak kazanır? Kişinin erken yaşlandığının Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulu'nca tespit edilmesi gerekiyor. Erken yaşlanmanın raporlanması halinde 55 yaşını dolduran ve en az 5400 gün prim ödemesi bulunması koşuluyla emekli aylığına hak kazanır.

58 BİNİ AŞKIN ÖĞRENCİYE ULAŞIM DESTEĞİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal yardım faydalanıcısı hanelerdeki öğrencilerin ulaşım giderlerinin karşılanması için verilen destekten bugüne kadar 58 bini aşkın öğrencinin yararlandığını bildirdi. Bakan Göktaş, ailesinden farklı ilde eğitim gören ilk, orta ve yükseköğrenim öğrencilerinin şehirlerarası ulaşım giderlerine destek olduklarını, desteğin bu eğitim-öğretim yılında da süreceğini dile getirdi.