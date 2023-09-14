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Haberler Ekonomi ABD’de enflasyon ağustosta hız kazandı

ABD’de enflasyon ağustosta hız kazandı

HABER MERKEZİ
ABD’de enflasyon ağustosta hız kazandı
ABD Çalışma Bakanlığı, ağustos ayına ilişkin tüketici enflasyonu verilerini açıkladı. Buna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,6 arttı. Piyasa beklentilerine paralel artış gösteren Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Haziran 2022'den bu yana en büyük yükselişini kaydetti. TÜFE, temmuzda aylık bazda yüzde 0,2 artmıştı. Ülkede TÜFE, ağustosta yıllık bazda ise yüzde 3,7'lik artış kaydetti. Beklentiler, TÜFE'nin bu dönemde yıllık bazda yüzde 3,6 artması yönündeydi.
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