Apple İphone 15 görücüye çıkarıldı

APPLE, yeni akıllı telefon modelleri iPhone 15 ile yeni akıllı saati Apple Watch Series 9'u tanıttı. Apple Üst Yöneticisi Tim Cook, California eyaletinde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, Mac'e yönelik yeni güncellemeleri paylaştı. Cook, Apple Watch ile iPhone'u nasıl daha ileri taşıdıklarını anlatmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. iPhone 15'in Türkiye fiyatı 49.999 TL olarak açıklandı. iPhone 15 Plus'ın ise 55.999 TL başlangıç fiyatı bulunuyor. Türkiye'de önsipariş tarihleri 22 Eylül olarak belirtildi.