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Haberler Ekonomi Bakan Kacır: Türkiye’ye yatırımcı ilgisi yükseliyor

Bakan Kacır: Türkiye’ye yatırımcı ilgisi yükseliyor

HABER MERKEZİ
Bakan Kacır: Türkiye’ye yatırımcı ilgisi yükseliyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından, 24. Dünya Bilgi Forumu'na katılmak üzere gittiği Güney Kore'nin başkenti Seul'de yaptığı görüşmelere ilişkin paylaşımda bulundu. Bakan Kacır, "Yenilikçi teknolojilerde dünya sahnesinde öncü bir rol üstlenmeyi hedefliyoruz. Türkiye'ye olan yatırımcı ilgisi yükseliyor" dedi.

YENİLİKÇİ TEKNOLOJİLER

Dünyanın en büyük batarya üreticilerinden LG Energy, rüzgar türbini bileşenleri üreticisi CS Wind ve batarya katot üreticisi L&F ile kapsamlı toplantılar yaptıklarını bildiren Kacır, şunları kaydetti: "Her bir şirketle olan diyaloğumuzda, Türkiye'nin sanayi ve teknolojideki büyüleyici dönüşümünden ve potansiyelinden bahsettik. Yenilikçi teknolojilerde dünya sahnesinde öncü bir rol üstlenmeyi hedefliyoruz. Türkiye'ye olan yatırımcı ilgisi yükseliyor."

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