‘İzmir’e özel bu krediden yararlanın’

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliği Başkanı Erdem Hünü, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat'ın İzmirli Esnaf ve Sanatkarlara müjdeli haberler verdiğini belirtti. Hünü, "100 milyon liralık uygun şartlarda tahsisat yani plasman hayırlı olsun" diye konuştu.

UYGUN FAiZLi VE VADELİ

Hünü, Bakan Bolat'ın müjdelediği finansmanın, sadece İzmir'e özel olduğunu belirterek, "Bu kredinin, Kredi ve Kefalet Kooperatiflerimiz aracılığı ile Halk Bankası tarafından, yıllık %15 faizli, 1,3 veya 6 aylık dönemler halinde ödemeli, 5 yıl vadeli olacak. Uygun faizli ve uygun vadeli bu krediden tüm esnaf ve sanatkarlarımızı yararlanmaya çağırıyorum" dedi.