Ticaret Bakanlığı’ndan 120 şirkete para cezası

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu tarafından incelemesi yapılarak mevzuata aykırı olduğu tespit edilen 120 dosyaya durdurma cezasının yanında 12 milyon 231 bin 507 TL idari para cezası uygulandı. Kurulun, vatandaşları mağdur edici davranışlar ve tüketici algısını manipüle edici fiillerle birlikte gündemine ilk kez yapay zeka kullanılarak oluşturulan reklamları aldığı bildirildi. Görüşülen 138 dosyadan 120'si mevzuata aykırı bularak 12 milyon 231 bin 507 TL idari para cezası uyguladığının aktarıldığı açıklamada, teknolojik ilerlemeler sonucu reklamların sunulma şekilleri ile mecralarının çeşitlilik göstermeye başladığına işaret edildi.