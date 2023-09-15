Enerjide bağımsızlığın formülü Yeşil Hidrojen’de

Birincil enerji kaynaklarında yüzde 70'in üzerinde ithalata bağımlı olan Türkiye'nin, enerji ihracatçısı ülke olabilmesi için anahtar rol Yeşil Hidrojen'de bulunuyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından Ocak ayında açıklanan "Türkiye Hidrojen Teknolojileri Stratejisi ve Yol Haritası"nda Yeşil Hidrojen'de 2035 yılı için hedef olarak belirlenen 5 bin Megavat (MW) elektrolizör kapasitesi hedefi büyük heyecan yaratmıştı. Ancak mevzuat eksikliği yatırımcı ilgisini dizginleyen bir faktör olarak öne çıkıyor.

"DAHA HIZLI HAREKET ŞART"

Yeşil Hidrojen üzerine Türkiye'de uzmanlaşan şirketlerin başında gelen TEKSİS İleri Teknolojiler'in Genel Müdürü Hüseyin Devrim yaptığı değerlendirmede, mevzuat inşasında yaşanan gecikmenin etkilerine değinirken, "Türkiye'nin bu alandaki dev potansiyelini bilen yerli ve yabancı şirketler, regülasyonların hızlanması için büyük beklenti içerisinde. Enerji sektörünü çok yakından tanıyan Bakanımız Alparslan Bayraktar'dan piyasanın ve yatırımcıların beklentilerini karşılayacak şekilde Yeşil Hidrojen konusunda yürütülen çalışmaları hızlandırmasını bekliyoruz" dedi. Türkiye'nin bu alanda daha hızlı ve beklentileri karşılar şekilde hareket etmesinin, ulusal hedeflerine ulaşmasını da kolaylaştıracağına dikkat çeken Devrim, "Genel seçimler sonrasında güçlü ve yetkili bir siyasi iktidar ile karşı karşıyayız. Ulusal Eylem Planı'nda, 2053 yılı için belirlenen 'Net Sıfır' emisyon hedefine ulaşmak için de Yeşil Hidrojen üretimi kritik önem taşıyor. Türkiye'nin bu hedeflere ulaşabilmesi için enerji üretimi ve tüketiminde köklü değişimlere imza atması gerekiyor. Enerji tüketimi ve emisyon salımı yüksek üretime sahip sektörlerde Yeşil Hidrojen'e yönelik dikkat çekici bir ilgi var. Bu ilginin yatırım iklimi ile desteklenmesi, ülkemizi bu alanda bambaşka noktalara taşıyabilir. Bu sektörler aynı zamanda Türkiye'de üretimin ve istihdamın belkemiği olan sektörler arasında yer alıyor. Gelecek yıldan itibaren Yeşil Mutabakat'a ilişkin zorunlulukların, AB ülkelerine ihracat yapan bu ve benzeri sektörleri etkileyeceğini şimdiden görüyoruz" dedi.