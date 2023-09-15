ESİAD’dan dev zirve

Bu yıl 31. yaşını kutlayan Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ESİAD), iş dünyası için çok önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. ESİAD II. Yatırım Zirvesi, 21 Eylül'de İzmir İstinye Park Hyatt Regency'de gerçekleştirilecek.

YOĞUN KATILIM BEKLENTİSİ VAR

İş insanlarını zirveye davet eden ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Zorlu, "Bu yıl ikincisini düzenleyeceğimiz Yatırım Zirvesi, finansmana erişim konusunda iş dünyasının pusulası olacak. Zirvenin bu konuda akıllardaki soruları gidereceğine ve yeni projelere ilham vereceğine inanıyoruz" dedi. "Doğru Yatırım, Finansmana Erişim ve Güçlü Yarınlar" mottosuyla geçen yıl ilki düzenlenen zirvenin finans sektörünün önde gelen oyuncuları ile sanayici, yatırımcı, girişimci ve iş insanlarını buluşturan bir platform olduğunu kaydeden Zorlu, "Geçen yılki zirveye İstanbul, İzmir ve çevre illerden olmak üzere yaklaşık 350 kişi katıldı. 5 oturumda 27 konuşmacımız oldu. Yatırım bankaları, fonlar, aracı kurumlar ve danışmanlık şirketleri, girişim sermayesi fonları olmak üzere 50 kurumsal finans kuruluşu, sanayicilerimiz ve iş insanlarıyla bir araya geldi. Bu yıl da büyük bir katılım bekliyoruz. İş ve finans dünyasını, Yatırım Zirvesi'ne katılmaya davet ediyoruz" diye konuştu.