İkinci el online otoda en çok satılan markalar netleşti

Türkiye ikinci el online araç pazarında geçen ay en çok tercih edilen otomotiv markaları Volkswagen, Renault ve Fiat şeklinde sıralandı. Hafif ticaride ise en çok Fiat'ın Doblo modeli satıldı. Satışlar, geçen ay 2022'nin aynı ayına göre yüzde 1 artışla 125 bin 935 oldu. Satışlarda otomobillerin payı yüzde 82 ve hafif ticari araçların payı yüzde 18 olarak belirlendi. Türkiye pazarı satış hızı, nisanda ortalama 57 gün olurken, en hızlı satılan marka 48 günle Fiat, en yavaş satılan marka ise 69 günlük satış hızıyla BMW olarak belirlendi.