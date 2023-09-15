İzmir esnafı Ahilik Haftası’na hazır

Ahilik Haftası etkinliklerinin bu sene 18 Eylül tarihinde gerçekleştirileceğini belirten İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Yalçın Ata, "Hafta etkinlikleri ile, esnaf sanatkarların bin yıllık felsefeleri olan Ahilik öğretilerini topluma benimsetmeyi, genç nesile aktarmayı hedefliyoruz. Hafta etkinlikleri, Ahilik Felsefesi'nin anlamına uygun şekilde, İzmir'in hatta Türkiye'nin tarihi mekanlarından olan İktisat Kongresi Binası'nda düzenlenecek" dedi.

IŞIKHAN DA KATILACAK

Bu sene İzmir'de Yılın Ahisi olarak berber Muammer Zeybek'in seçildiğini kaydeden Ata, İlin Kalfası olarak kadın kuaförü Azra Nur Kalmaz'ın, İlin Çırağı olarak ise görüntü ve ses sistemleri mesleğini icra eden Ömer Akman'ın seçildiklerini açıkladı. Yılın Ahisi Muammer Zeybek'in Ahi kıyafetlerini, İESOB'nin düzenlediği Esnaf Buluşması'na katılacak olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan giydirecek. 36. Ahilik Haftası Kutlamaları'nın bu yıl farklı bir anlam taşıyacağını da kaydeden Başkan Ata, "Bin yıllık geleneğe sahip olan Ahilik Öğretilerini, ruhuna uygun olarak yine Türkiye için tarihi öneme sahip bir mekanda yapacağız. Türkiye'nin ilk ekonomi politikalarının belirlendiği, bizzat Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde toplanan 1. İktisat Kongresi'nin toplandığı binayı seçtik. O dönem yeni Türkiye Cumhuriyeti'ne uygun ekonomik anlayışın aşılanmasına çalışılıyordu, biz de özellikle gençlere Ahilik gelenek ve ilkelerini aşılamak istiyoruz. Bu düşüncelerle, yenilerek amacına uygun hale getirilen İktisat Kongresi Binası'nı seçtik" diye konuştu. İzmir İktisat Kongresi Binası'ndaki etkinlikler, You Tube, İESOB'nin sosyal medya hesaplarından ve bazı tv kuruluşlarından canlı da yayınlanacak. İktisat Binası'ndaki etkinliklerden önce, Konak Meydanı'ndan İktisat Kongresi Binası yönünde özel bando ve canlı heykeller eşliğinde yapılacak kortej de halkın ilgisini çekecek, kutlamaları renklendirecek.

AHİLİK NEDİR?

Ahilik ilkelerinin dürüstlüğü, bilimi ve eğitimi esas aldığını hatırlatan İESOB Başkanı Yalçın Ata, "Ahilik, sanatın, ticaretin ve mesleğin olgun kişilik, güzel ahlak ve doğrulukla yoğrulmasını öngören bir esnaf geleneğidir. Kaliteli üretmeyi, tüketiciye saygı göstermeyi, siftah yapınca müşterisini komşusuna yönlendirebilecek kadar dayanışmayı esas alır. Esnaf kesimi arasında ve toplumsal yaşamda yardımlaşmayı emreder. Ahi Teşkilatları Selçuklulardan Osmanlı İmparatorluğu'na değin devlet ve toplum yaşamına yön vermiş, bugünkü sivil toplum örgütlerinin, meslek kuruluşlarının da temelini oluşturmuşlardır" dedi.

KUTLAMA KOMİTESİ

Hafta etkinlikleri, Ahilik Haftası İl Kutlama Komitesi tarafından belirleniyor. Komite, 3.08.2008 tarih, 26966 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 'Ahilik Haftası Kutlamaları Yönetmeliği' doğrultusunda, İzmir Valiliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Ticaret İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Bölge Birliği, İzmir Kalkınma Ajansı ve üniversite temsilcilerinden oluşuyor.