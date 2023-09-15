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Haberler Ekonomi Marmaris, kruvaziyerlerin “Ana Limanı” olacak

Marmaris, kruvaziyerlerin “Ana Limanı” olacak

VURAL EFECİK
Marmaris, kruvaziyerlerin “Ana Limanı” olacak
Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenen Avrupa'nın en büyük kruvaziyer fuarına katılan Marmaris Liman işletmeleri, fuardan dev kruvaziyer firmaları ile anlaşma imzalayarak döndü. Fuarda dünyanın sayılı kruvaziyer firmaları ile anlaşmalar sağlanarak 2024 sezonuna kruvaziyer turizminde Marmaris'in ana liman olması yolunda dev adım atılmış oldu. Fuar dönüşü açıklama yapan Marmaris Liman İşletmesi Genel Müdürü Murat Tugay ile Pazarlama Müdürü Deniz Tugay, 4 kruvaziyer firmasının Marmaris Limanı ile özel olarak ilgilendiklerini belirtti. Kruvaziyer firmaların daha çok uluslararası lüx otel zincirlerine ait olduklarını ve bu kuruluşların ileride Marmaris'i rotalarına dahil edeceklerini de ifade eden Tugay, Marmaris Limanı'nın, 2024'ten itibaren TUI Marella Cruıses'a ait Marella Dıscovery isimli gemisine ana liman olarak hizmet vereceğinin müjdesini verdi.
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