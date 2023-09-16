Ankara-İzmir YHT hattı 2027’de hizmete giriyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-İzmir YHT projesine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Bakan Uraloğlu, "Polatlı-Konya istikametindeki mevcut olan hızlı tren hattımızdan ayrılarak Manisa üzerinden İzmir'e inen bir hat. Yaklaşık 508 kilometrelik yeni bir hattı konuşuyoruz. Mevcut hızlı tren hattını da kullandığımızda 624 kilometreyi konuşuyoruz. Biz burayı bitirdiğimizde süre 3,5 saate inmiş olacak. Altyapıda ciddi bir mesafe kaydettik. İhaleyi yaptık. Firmamıza sahada yer teslimi yaptık ve başladık. İlk planlamamız 2028 yılında bitirebiliriz şeklindeydi ama son değerlendirmede 2027 yılında Ankara-İzmir YHT hattını açmış oluruz diye planladık" dedi.