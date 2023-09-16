Konut satışları yükselişte

Türkiye'de konut satışları Ağustos'ta bir önceki yılın aynı ayına göre %1,1 azalarak 122 bin 91 oldu. Konut satışlarında İstanbul ve Ankara'dan sonra İzmir üçüncü olarak yüksek satış oranına sahip iller içerisinde yerini aldı. İzmir'de ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre %8,4 azalarak bin 574 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı %24,2 olurken kentte, ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %5,4 artarak 4 bin 930 olarak gerçekleşti. İzmir'de 2023 Ağustos ayında en fazla konut satışı Buca'da gerçekleşti.