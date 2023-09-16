Yaşlı Bakım Sigortası’nı hayata geçiriyoruz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, dün İzmir programı kapsamında ziyaretlerde ve temaslarda bulundu. İzmir Valisi Süleyman Elban'ı ziyaret eden Bakan Işıkhan'a, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ile AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı da eşlik etti.

ARTIK DEĞİŞİM VAKTİ

Ardından İzmir Mardinliler Eğitim Kültür Dayanışma ve Kalkınma Vakfına geçen Işıkhan, "Bu yerel seçimde İzmir Büyükşehir'in kaderi değişir diye arzu ediyoruz. Bu da sizlerin sayesinde olacak inşallah. Teşkilatlarımızın, MKYK üyelerimizin, sayın vekillerimiz zaten gece gündüz alanda" diye konuştu. Ceyda Bölünmez Çankırı ile daha önce partide özellikle dezavantajlı gruplara yönelik ciddi çalışmalar yaptıklarını belirten Işıkhan, "Yaşlı bakım sigortası üzerinde aylarca çalıştık. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın 5 yıllık seçim vaatleri içerisinde yaşlı bakım sigortasının gündeme alınması söz konusu. Biz ürettik ve bizim Bakanlığımıza nasip oldu. İnşallah tüm vatandaşlarımıza yönelik çok önemli bir hizmeti olacak" diye konuştu. İlkokul döneminde okuldan sonra diş doktorunun yanında çalıştığını hatırlatan Işıkhan, "Herkes bizden iş bekliyor ama gençlerimizi ve kadınlarımızı istihdama yönlendirmemiz lazım. İşin küçüğü, büyüğü yok. İş, iştir" dedi. Son dönemde ustaların çırak yetiştiremediğini aktaran Işıkhan, "Sanayide çalışacak adam bulamıyoruz. Berberin yanında çırak yok. 2-3 gün duruyor, hiçbir şey öğrenmeden tekrar ayrılıyor. Bu konuda sizlerin çok önemli rolleri var. Türkiye Yüzyılı'na yakışan bir çalışma hayatı oluşturmak istiyorsak burada ben kardeşiniz olarak en üst düzeyde politikaların gelişim, uygulanmasında elbette yanınızda olacağız" diye konuştu.

'KÖRFEZ'İN DURUMU ORTADA'

İzmir'e her geldiğinde kentin durumuna üzüldüğünü dile getiren Işıkhan, "İzmir Körfezi'nin durumu ortada. İzmir'de fuar kültürü yok, kültür, sanat yok. Ekonomi risk altında olabiliyor bazen ama sizlerden ricam bu yönetimi inşallah Allah izin verirse AK Parti teşkilatına devretmemiz lazım değil mi? İnşallah. Bunu şu açıdan söylüyorum. Özellikle yerel yönetimlerde AK Belediyeciliğin sunmuş olduğu hizmetlere sadece bakmanız yeterli" ifadelerini kullandı. Bakan Işıkhan daha sonra ilkokulu okuduğu Konak ilçesindeki Vali Kazım Paşa İlkokulu'na geçti.

İZMİR ASLAN PAYINI ALDI

Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan'ın katılımıyla İzmir İktisat Kongresi Binası'nda İzmir Esnaf Buluşması gerçekleştirildi. Bakan Işıkhan İzmir Esnaf Buluşması'nda gerçekleştirdiği konuşmada, "İzmir'de son 21 yılda toplam 836 bin 514 vatandaşımızın İŞKUR aracılığıyla işe yerleşmesini sağladık. Sadece 2022 yılında özel ve kamu sektör dahil toplam 80 bin 497 kişiyi işe yerleştirdik. Hükümet yatırımlarına baktığımızda da İzmir, yaklaşık 222 milyarı aşkın bir miktarla bu yatırımlardan aslan payını almış ender şehirlerimizden birisi. Sadece Bakanlık yatırımlarımız 27 Milyarı geçmiş durumda. Biz bu farkındalıkla İzmir'imizi daha da geliştirmenin gayreti içerisinde olacağız" dedi.