Çeşmeli turizmcileri gurbetçiler kurtardı

ÇEŞME Turistik Otelciler Birliği Başkanı Yakup Demir, yaz sezonunun değerlendirmesini yaptı. Ekonomik sorunların yanı sıra deprem ve iki ayrı seçim nedeniyle doluluk oranlarının, beklentilerin altında kaldığını belirten Başkan Demir, "Maalesef Çeşmeli otelciler olarak, olumlu bir hava yakalayamadık. Eylül ayında açığı telafi ederiz diye düşündük ama Temmuz'da, Ağustos'ta tatil yapamayanların bir kısmı, çağrımıza kulak verip tatile geldi ama yeterli değildi. Temmuz ayında doluluk oranları sert düştü. Bizi Ağustos ayı ve Temmuz'un ikinci haftasından itibaren gelmeye başlayan gurbetçiler kurtardı" dedi.

Önümüzdeki sezonla ilgili beklentilerinin olumlu olmadığını dile getiren Yakup Demir, "Moralimiz yerine gelmeden, piyasaya güven tesis etmeden, gelecek sene de bundan daha iyi olacağını düşünmüyorum. İç piyasada tatil süreleri çok kısaldı" şeklinde konuştu.