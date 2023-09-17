Kredi muslukları açılırsa inşaat sektörü canlanır

KONUT satışlarının geçtiğimiz yıla göre yüzde 50 düştüğünü belirten Sirius Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Barış Öncü, sektörün hareketlenmesi için uygun faizli kredi imkanı sunulması ve KDV oranlarında düzenlemeler yapılması gerektiğini söyledi. Yeni konut almak isteyenlerin uzun vadeli kredi bulmakta zorlandığı için taleplerde bir düşüş söz konusu olduğunu dile getiren Öncü, sektördeki arz talep dengesinin yeniden kurulması için kredi konusunun çözülmesinin önemine değindi.

Artan girdi maliyetleri ve satışlardaki düşüşün sektörde yüzde 70'e varan bir daralmaya neden olduğunu kaydeden Barış Öncü, "Konut kredilerinin düşürülmesi ve ev almak isteyenlerin bu kredilere ulaşması şu anki sektörün canlanması için çok önemli. Son 10 yılda müteahhitlerin sayısı artan enflasyon girdi maliyetleri gibi nedenlerle yüzde 70 oranında daraldı. Demir, çimento cam seramik ve diğer ürünlerin fiyatlarında 10 kata varan artışlar yaşandı. Bunun yanı sıra enerji personel ve diğer giderlerin de artışı müteahhitlerin yeni konut üretememesine neden oldu. İnşaat 300'e yakın farklı iş kolunu besleyen ve önemli istihdam sağlayan bir sektör. Bu durağanlık ekonomiye de olumsuz olarak yaşadı. İstihdam oranı düştü. İnsanlar farklı sektörlere yöneldi bu işte deneyimli ustalar da yurtdışındaki şantiyelere gitti. Geri kalan ustalar ve işçiler de deprem bölgesinde istihdam ediliyor. Günlüğü 2 bin TL'ye çalıştıracak usta bulamaz olduk" diye konuştu,

UZUN VADELİ DÜŞÜK FAİZ

İNŞAAT sektöründe binlerce kişinin istihdam edildiğini ve ekonomi için önemli bir itici güç olduğunu vurgulayan Barış Öncü, şöyle devam etti: "Ben İZTO 67'inci İnşaat Komitesinde görev yapıyorum ve Müteahhitler Federasyonu (MÜFED) Başkan yardımcısı olarak çalışıyorum. İnşaat sektöründe yaşadığımız sorunları ve çözüm önerilerini bakanlığın kurumlara gönderdiği beklenti anketlerinde ifade ediyoruz. Uygun fiyatlı konut üretimi yapabilmemiz için devletimizden beklentimiz, altyapı imkanı ve kamusal hizmetlere yakın, kayalık veya eğimli arazi olmasından kaynaklı tarıma elverişli olmayan ama tapu kayıtlarında tarla veya tarımsal alan olarak belirtilen arazilerin imar planları yapılıp belirli koşullarla sektöre tahsis edilmesidir.